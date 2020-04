Mestre. Due etti di eroina in casa, marocchino in manette, denunciati due complici italiani

MESTRE Giovedì sera i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mestre, insieme alle unità cinofile della Polizia Locale di Venezia, hanno arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio S.N. marocchino di 45 anni senza fissa dimora e ricercato per una condanna definitiva per rapina e porto abusivo di armi.



Da giorni i Carabinieri stavano monitorando i movimenti di un gruppo di tre persone, una coppia di italiani ed uno straniero a Marghera, in zona Piazzale Concordia vicino alla Stazione. Ieri sera il blitz: i Carabinieri, dopo aver seguito lo straniero tutto il pomeriggio, sono entrati nell’appartamento di proprietà di un italiano che aveva affittato la stanza all'africano e lo hanno bloccato. Ritrovati, anche grazie all’ausilio di Lapo e Hadesz cani delle unità cinofile della Polizia Locale di Venezia, quasi due etti di eroina, confezionati in quattro sassi conservati nel comodino della camera. I militari hanno poi recuperato anche tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi oltre a fiale di metadone, a testimonianza dello spessore e della qualità dell’offerta prospettata sul mercato dello spaccio dalla piccola ma ben organizzata cellula scoperta dai Carabinieri. Sono stati rinvenuti e sequestrati dai Carabinieri anche i bilancini per la pesatura delle dosi, il coltello e i telefoni cellulari "dedicati” con i contatti dei vari clienti. Insieme al materiale, ad ulteriore testimonianza del livello dello smercio, sono stati rinvenuti circa 2.500 Euro, provento dell’attività.



I successivi accertamenti in banca dati, dopo l’identificazione certa dello straniero tramite apposita procedura per fugare tutti gli alias da lui utilizzati in passato proprio per dissimulare i precedenti con la Giustizia, hanno appurato che l'uomo era anche ricercato per scontare una condanna definitiva dovuta alla commissione di una efferata rapina ai danni di un connazionale, che aveva perso un occhio proprio in seguito a una lite con S.N che lo aveva colpito con un cacciavite. Per il pusher straniero si sono aperte quindi le porte della casa circondariale di Venezia, mentre una coppia di italiani è stata denunciata in stato di libertà, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



Gli investigatori sospettano che, a causa della qualità dello stupefacente sequestrato, la cellula fossa attiva nello smercio del pericoloso stupefacente tra i tossicodipendenti del centro di Mestre.



