Eroina killer, liberi due dei tre nigeriani arrestati dai carabinieri

MESTRE -con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio. Il gip di Venezia ha ritenuto, infatti, che i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'emissione di una misura cautelare, sussistano unicamente nei confronti del trentunenne Chigozie Nwagba. Ai due connazionali, Bright Agbonteah, 32 anni, e Nonso Jude Okonkwo, 28 anni, è stato imposto un obbligo di presentazione alle forze dell'ordine: il fatto che tutti fossero all'interno dell'abitazione nella quale si trovava la droga, infatti, non basta per stabilire che tutti sapessero, o peggio che tutti siano responsabili della detenzione con finalità di spaccio.