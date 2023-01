MESTRE - Mestre, abbattuta edicola abbandonata. Arriva il sindaco Brugnaro: «La usavano per drograsi, lavoriamo per la sicurezza». Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha condiviso sui suoi social le immagini dell'abbattimento di un'edicola in via Cappuccina a Mestre. Dietro alla struttura, abbandonata da mesi, diverse persone tossicodipendenti avrebbero trovato rifugio per drogarsi.

«In Via Cappuccina - scrive Brugnaro su Facebook - inizia l’abbattimento di un'edicola abbandonata da tempo, diventata luogo di degrado e di pericolo. Continuiamo a lavorare per rendere la città più decorosa e sicura. Un lavoro di manutenzione, controllo e presidio continuo! Non molliamo!».