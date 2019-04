Chiara esce per andare al lavoro e scompare. Appello del fratello su Fb, ritrovata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Chiara Giacomazzi è uscita per andare al lavoro, come sempre, ma non ha portato con sé né il cellulare né la borsa, e non ha più fatto ritorno a casa. Non si hanno notizie della 41enne mestrina da venerdì 26 aprile. Della scomparsa è stata informata la polizia. Il fratello Stefano ha diffuso un appello via Facebook, la donna è stata ritrovata dopo qualche ora.