MESTRE Muore mentre cammina per strada. Un malore improvviso, probabilmente un infarto, ha ucciso ieri pomeriggio una trentasettenne di Marcon che si trovava nei pressi della Gazzera. La giovane si è improvvisamente accasciata sulle strisce pedonali di via Laurana, tanto da far pensare inizialmente ad un investimento lungo la laterale che sbuca su via Quarnaro, l'asse che dalla Gazzera si innesta sulla rotatoria della tangenziale. Ma sul suo corpo non sono state rilevate ferite o lesioni, e sarebbe stata praticamente accertata la morte per cause naturali anche se il corpo resta a disposizione dell'autorità giudiziaria che deciderà se procedere con l'autopsia.



MORTE IMPROVVISA

La tragedia si è consumata poco dopo le 15.30. La donna - sulla cui identità la polizia, giunta sul posto, ha mantenuto il più stretto riserbo essendo ancora in corso l'indagine della Procura - era arrivata alla Gazzera probabilmente per un appuntamento di lavoro. «Ho sentito dire che arrivava da Marcon e doveva vedersi con una collega di un'impresa di pulizie - racconta una residente della zona che, poco prima, aveva portato fuori il cane nell'area verde a fianco di via Laurana -. È stata una mia vicina a chiamare i soccorsi dopo aver visto quella donna distesa sull'asfalto uscendo sul terrazzino affacciato alla strada». Soccorsi che, assieme ad una pattuglia della polizia, sono arrivati in pochi minuti non potendo fare altro che prendere atto della morte della 37enne. Sul corpo, appunto, i sanitari del Suem non hanno rilevato lesioni dovute ad un incidente né segni di violenza: quella morte improvvisa non poteva essere altro che dovuta ad un malore fatale. Nel giro di un'ora l'impresa di onoranze funebri Lucarda e Dell'Angelo ha prelevato il corpo senza vita della donna per portarlo nell'obitorio dell'ospedale dell'Angelo, dove è accorso il marito - ancora con i vestiti da lavoro - per il riconoscimento.



«LEI STAVA BENE»

«Era una donna forte, non aveva problemi di salute. Siamo sconvolte». Sono le uniche parole che si sono limitate a dire due colleghe della 37enne di Marcon, arrivate in via Laurana quando il corpo della donna giaceva ancora sulle strisce pedonali nascosto da una coperta. Incredule e sotto choc, attendevano il marito della vittima con la speranza di rincuorarlo, ma l'uomo si è recato direttamente all'Angelo. Nelle prossime ore, probabilmente nella giornata odierna, il magistrato di turno deciderà se disporre ulteriori approfondimenti sulle possibili cause della morte della donna, oppure concedere il nulla osta per il funerale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA