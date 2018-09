Direttore Torricella silurato, il Porto dovrà pagare 340mila euro

di Elisio Trevisan

MESTRE - A pochi mesi dal suo insediamento alla presidenza dell’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico settentrionale, Pino Musolino ha licenziato in tronco il direttore tecnico Nicola Torricella.Il licenziamento è stato deciso per giusta causa, cosa che non solo la lasciato il manager senza uno stipendio ma gli ha pure impedito di partecipare a bandi per trovare un altro lavoro in enti pubblici.Ora, a quasi un anno di distanza, il giudice del Tribunale del lavoro Barbara Bortot ha stabilito con un’ordinanza che quel licenziamento disciplinare era ingiustificato e ha condannato il Porto (tutelato dall’avvocato Checchetto) a corrispondere a Torricella (patrocinato dall’avvocato Miazzi) 220 mila euro corrispondenti a 18 mensilità, l’importo massimo previsto dal Contratto di lavoro dei dirigenti aziendali, altri 122 mila euro a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, e 6500 euro di spese di lite.