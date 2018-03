Giro di vite a Mestre, in un anno cacciati 500 stranieri "indesiderati"

di Davide Tamiello

MESTRE - Violenti, pusher, abusivi, irregolari molesti: le forze dell’ordine li hanno denunciati e arrestati, poi li hanno visti uscire e tornare esattamente al loro posto, chi a spacciare, chi a vendere merce contraffatta, chi a borseggiare anziani e turisti. Per questo motivo la questura, sotto il pressing della Giunta Brugnaro e forte delche ha semplificato l’iter per le espulsioni, ha scelto la via dell’. Da maggio 2017 tra rimpatri coatti e accompagnamenti ai Cpr, si è arrivati a espellere oltre 500 cittadini stranieri indesiderati da Mestre, con incrementi, rispetto all’anno precedente, che vanno dal 13 al 66 per cento.L’obiettivo l’aveva sottolineato mesi fa lo stesso questore Danilo Gagliardi: «Mestre non è una città degradata, è una città mal frequentata. Il nostro lavoro sarà, quindi, quello di scremare le presenze negative che portano disagio». Le zone nel mirino sono le solite note: dal rione Piave al triangolo via Fogazzaro, via Aleardi e via Cappuccina, dall’area stazione (via Monte San Michele e via Trento) alle aree invase dagli sbandati, via Carducci e piazzetta Olivotti. Le persone più pericolose sono già state rimpatriate nel Paese d’origine...