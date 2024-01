Mestre. A mamma Francesca la fedina per il primo nato 2024: a Capodanno è arrivato il piccolo Davide

MESTRE - L'amore è sbocciato a Londra. Dopo la laurea entrambi desideravano fare un'esperienza all'estero e insieme ad alcuni amici si sono trovati a condividere lo stesso appartamento. Francesca Gaffuri proveniva da Crema, con un'ottima conoscenza delle lingue straniere, Lorenzo Zanella da Mestre ed era appassionato di scienze ambientali. All'inizio della loro vita londinese non andavano molto d'accordo, poi si sono innamorati e tornati in Italia hanno iniziato a frequentarsi a distanza. Prima la convivenza ad Altobello, poi in via Aleardi, il matrimonio in Lombardia e l'acquisto di una casa a Favaro.

Prima nata nel 2024

Durante la pandemia è nata Maria Sole e a Capodanno dopo ore di travaglio Francesca ha dato alla luce Davide. Il piccolo è arrivato il 1. gennaio, alle 19.20, con un parto naturale all'ospedale dell'Angelo e pesava 3 chili e 755 grammi. Alla mamma, 38 anni come il marito, ieri è stata consegnata la fedina in oro bianco di taglio brillante impreziosita da cinque diamanti, il dono che l'orafo Mario Romano consegna alla madre del primo nato dell'anno in Comune. È una tradizione iniziata 36 anni fa in collaborazione con il Gazzettino, che prevede la consegna di un gioiello creato dall'artigiano di via Carducci. «Lorenzo è rimasto tre mesi a Londra racconta Francesca - io un po' di più. Rientrata in Italia, abbiamo deciso di frequentarci nel weekend. Ci incontravamo spesso a Verona. Appena arrivata a Mestre, nel 2011, ho iniziato a lavorare nel turismo. Dopo la nascita della prima figlia nel settembre del 2020, in piena pandemia, ho deciso di cercare un'altra occupazione. Ho studiato, sono entrata in graduatoria in un concorso e oggi sono impiegata in Regione». Lorenzo lavora come funzionario tecnico per l'Arpav. «Abbiamo entrambi famiglie numerose dice e siamo cattolici, pertanto pensare di sposarci e poi al secondo figlio è stato normale. Quando ho fatto la proposta di matrimonio a Francesca stavamo cenando, ricordo che stavo mangiando una noce e con il guscio ho improvvisato un anello che lei custodisce ancora». Nel disbrigo delle faccende domestiche si aiutano a vicenda. «Per noi un figlio rappresenta un amore incondizionato svela la coppia - il senso di una vita che cambia in modo positivo».

È felice anche l'orafo Mario Romano, che per la prima volta in 36 anni ha dovuto attendere fin dopo le 19 per conoscere se il primo nato era maschio o femmina.

Negli anni precedenti, anche quando prima dei limiti imposti dalla pandemia si recava negli ospedali della provincia, era abituato a vedere molte più donne nel reparto di ostetricia. «Francesca e Lorenzo sembrano una coppia trasgressiva - commenta - in questi tempi in cui si preferisce non dare alla luce nuove vite e non sposarsi».