MESTRE Chiusa causa Covid: la notizia è arrivata ieri, dopo la positività al tampone di una ventina tra bambini, insegnanti e suore che ogni giorno frequentano e gestiscono la scuola elementare Farina di Mestre. Una decisione che serve per poter sanificare la scuola, gestita dalle suore Maestre di Santa Dorotea e diventata di colpo un focolaio di coronavirus.



LA GIORNATA

Un altro bollettino nero per il Veneziano quello di ieri sera di Azienda Zero. L'arco di tempo tra le 17 di martedì e di ieri ha fatto registrare 510 nuovi contagi - in totale sono 12.922 - e dieci nuovi ricoveri, cinque dei quali in Terapia intensiva. Il numero assoluto delle persone in ospedale così tocca il nuovo massimo a 336 ricoverati, con i pazienti in area critica che salgono a 34. Nel conto c'è anche da tenere in considerazione anche il dato dei decessi giornalieri, 7 (430 in tutto), mai così alto in ventiquattr'ore da dopo l'estate. Tornano a salire anche gli attualmente positivi arrivati a 7.440 dopo la flessione di martedì e tra questi anche il prefetto di Venezia, Vottorio Zappalorto. Risalgono le persone in isolamento fiduciario (3.519: 1.777 positivi di cui 94 sintomatici). In ascesa - ed è il dato positivo - anche il numero dei negativizzati virologici: 5.052.



PICCO VICINO

Dati alla mano quel picco che i modelli della Regione davano per metà novembre, sembra non essere distante. I nuovi casi aumentano di giorno in giorno, ma l'incremento si è ridotto rispetto ai distacchi quotidiani che avevano segnato le scorse settimane culminate con il +623 di sabato scorso. Da quel giorno la salita - che c'è stata e c'è ancora - si è rallentata, ha registrato meno strappi e un andamento più omogeneo tipico della fase di avvicinamento al culmine di un contagio. Picco che, quindi, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.



LA CASE DI RIPOSO

Di aumento importante si può parlare per quanto riguarda le case di riposo del Veneziano, soprattutto nel territorio dell'Ulss 3. Mentre è rimasta invariata - e preoccupante - la situazione a Villa Fiorita di Spinea e all'Antica scuola dei Battuti di Mestre, sono saliti a una cinquantina i casi allo Stella Maris del Lido: una quarantina riguardano gli ospiti e una decina gli operatori.



In totale sono 179 (11 ricoverati in ospedale) gli ospiti positivi su 3.224 nell'Ulss 3, quindi il 5,6% mentre gli ospiti deceduti da inizio pandemia sono 120. Gli operatori positivi sono 104 su 3.551, il 2,9%. Nell'Ulss 4 ci sono 4 ospiti positivi su 1.156 (0,3%) e 17 i deceduti da inizio contagio. Nessuno degli 889 operatori è ora positivo: unico caso in regione.



IN OSPEDALE

Nelle strutture dell'Ulss 3 sono 177 gli operatori sanitari attualmente positivi al virus. Da inizio pandemia 269 sono guariti e c'è stato un decesso tra gli operatori. Nel Veneto orientale sono 49 gli operatori positivi, mentre 96 sono guariti dal virus. Anche nell'Ulss 4 c'è stato un decesso di un operatore: sono questo, e quello dell'Ulss 3, gli unici decessi di operatori per Covid.

