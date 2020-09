Covid, positivi quattro Vigili del fuoco: scattato il piano

MESTRE - Quattro vigili del fuoco della Caserma di Mestre sono risultati positivi al Covid-19: per loro è stato già attuato l'isolamento ed è scattato il protocollo sanitario previsto in questi casi. «Chiediamo che tutto il personale del Comando dei Vigili del fuoco di Venezia venga informato di quanto sta accadendo - sollecitano Luigi Losito e Davide Meli della rappresentanza Uil di categoria - soprattutto che vengano attuate le misure necessarie a ridurre i rischi di propagazione del virus: distanziamento all'interno della sede di servizio, misurazione della temperatura a inizio turno, sanificazione dei mezzi di soccorso, adeguata pulizia di tutti i locali della caserma». Viene richiesta «soprattutto una pulizia adeguata di tutte le camerate - aggiungono i due sindacalisti - che sono sempre un via vai di personale di passaggio da un turno a un altro, utilizzando strumentazioni adeguate per la sanificazione dei locali nelle varie sedi di servizio». Ultimo aggiornamento: 18:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA