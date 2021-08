Mestre. Controlli in un bar e un ristorante gestiti da cinesi: scattano multe per 32mila euro

MESTRE - Controlli a tappeto da parte dei carabinieri con i colleghi del N.A.S. di Treviso e del N.I.L. di Venezia, con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo del 4° Battaglione CC “Veneto” di Mestre, in alcuni bar e ristoranti etnici nel centro di Mestre , localizzati nello specifico in via Piave a ridosso della Stazione ferroviaria.

I militari hanno eseguito verifiche amministrative attinenti principalmente il rispetto delle normative in materia di conservazione degli alimenti, la salubrità dei locali ed il rispetto delle procedure di igiene secondo i protocolli HACCP e di tutela del lavoro. Sotto controllo nello specifico un bar ed un ristornate a gestione cinese.