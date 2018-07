Inciampa in strada: femore rotto e batosta al Comune: 144mila euro

di Roberta Brunetti

VENEZIA - Colpa, in un caso, di un cubetto di porfido mancante in una strada di Mestre, nell’altro, di una mattonella fuori posto attorno un tombino nell’. Due signore inciampano, cadono e si fratturano: il femore la prima, il gomito la seconda. E ora il Comune di Venezia dovrà pagare i danni: 144mila e 193mila euro i conti presentati dal Tribunale. Un problema, quello della cattiva manutenzione delle strade, che può costare davvero caro alle amministrazioni locali, quando arrivano le sentenze di risarcimento, come dimostrano queste due storie veneziane.