MESTRE - È sparita nel nulla. Beatrice Annì, 49 anni, che aveva ereditato dal padre Domenico, sette anni fa, uno studio di commercialista super avviato, non risponde al telefono e non va in studio. Da mesi. I clienti non sanno a che santo votarsi perché in studio non c’è più nessuno, dal momento che tutte le segretarie se ne sono andate alla fine dello scorso anno. Fino all’anno scorso nello studio di via Terraglio 36 avviato dal padre si registrava un viavai continuo di clienti. Adesso c’è ancora un viavai ma di gente che, disperata, cerca notizie della commercialista sparita nel nulla.

Commercialista scomparsa, chi e' e che fine ha fatto

Peraltro Beatrice Annì da gennaio non poteva più esercitare la professione essendo stata sospesa dall’Ordine. Niente di che visto che semplicemente non aveva pagato la quota, ma la legge è chiara e dice che stai svolgendo abusivamente la professione se sei stato sospeso dall’Ordine. Solo che la titolare si è “dimenticata” di farlo sapere ai suoi clienti i quali hanno continuato a fidarsi di lei.

I mancati versamenti

E non pare sia la sola dimenticanza e nemmeno la più grave, visto che qualche cliente pare abbia già ricevuto dall’Agenzia delle Entrate la contestazione per mancati versamenti. Non si sa ancora a quanto ammonti il “buco”, quel che si sa è che lei non risponde più al telefono da un bel po’ di tempo e questo ha gettato i clienti nel panico, visto che non si trova in studio (anche noi abbiamo provato a chiamarla ai due numeri di cellulare senza ottenere risposta). In realtà qualcuno assicura di averla vista anche recentemente a Mestre, ma più come chi non vuole farsi riconoscere ed evitare i contatti. Beatrice Annì, dunque, non sarebbe scappata alle Bahamas, ma sarebbe ancora qui a seguire alcuni grossi clienti nel tentativo di venire a capo della situazione. Quel che è certo, comunque, è che non può fare nessuna operazione se non da abusiva ed è per questo che il presidente dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Da Re, avverte correttamente tutti i clienti degli studi professionali di consultare periodicamente il sito dell’Ordine dei commercialisti dove vengono pubblicati i nomi di chi – come Beatrice Annì - ha un provvedimento disciplinare aperto. Ma, restando alla commercialista che non si fa più trovare, c’è chi è preoccupato per i soldi dei clienti, con il sospetto che siano andati a pagare altre spese.

Beatrice Annì



Sempre perfetta nei vestiti e nella cura della persona, è conosciuta come una che non si è fatta mancare nulla, mentre pare evidente che qualcosa manchi all’appello del portafogli dei clienti i quali sospettano che soprattutto negli ultimi tempi abbia evitato di versare all’Agenzia delle Entrate i quattrini che le venivano girati. Resta il quesito fondamentale: perché i clienti sono gli ultimi a essere informati in questi casi? Nell’era dei computer e dei database è così difficile avvertire con tempestività i clienti che c’è qualcosa che non va nell’attività di un professionista? Perché una cosa è certa e cioè che i clienti della Annì dovranno versare all’Agenzia delle Entrate tutto il dovuto. E per la seconda volta.