MESTRE E’ morta alle 12 di ieri Elisa Pelizzaro, in coma da 14 anni e mezzo. La natura è arrivata, tardi, ma è arrivata, dell’intervento dell’uomo invece non c’è ancora traccia – commenta Giuseppe Pelizzaro, il papà di Elisa che da quasi tre anni si batteva per il riconoscimento di una legge che accompagnasse sua figlia ad una morte dignitosa.

«Sto ancora aspettando gli uomini, mentre mi devo arrendere alla natura. E la morte di Elisa, per quanto mi fossi preparato, non arriva solo inaspettata, ma in un momento che è tra i peggiori visto che era da luglio che non la vedevo a causa del Covid. Colpa di nessuno, per carità, ma è come se la cattiva sorte per l’ennesima volta si fosse voluta accanire contro di lei facendole mancare anche il mio conforto. Certo non era più in grado di capire da anni, ma comunque riuscivo a starle vicino, almeno. Questo fino a luglio. Poi non l’ho più vista e quando mi hanno telefonato ieri mattina dicendomi che era mancata non volevo crederci. E’ morta da sola, povera figlia mia».

SOLA A CAUSA DEL COVID

E vien da dire che forse in questi casi bisognerebbe trovare il modo, Covid o non Covid, di far entrare i parenti in ospedale, bardati come palombari, ma dando la possibilità di dare l’ultimo saluto. Anche perché Pino Pelizzaro è stato accanto a sua figlia ogni giorno per quasi 15 anni, alternandosi con il nonno di Elisa, morto un paio di anni fa. E’ stato in quel momento, alla morte del suocero, che ha capito che non poteva lasciare sua figlia da sola visto che la mamma è morta decenni fa e pure la zia era scomparsa.

Per quanto Elisa fosse ben accudita nella speciale sezione per persone in coma vegetativo che si trova dentro la Casa di riposo di via Santa Maria dei Battuti, Pino Pelizzaro non voleva che sua figlia restasse sola. E così, assieme a Filomena Gallo dell’Associazione Luca Coscioni, ha lanciato appelli e si è battuto per una legge sulla morte giusta. Nel dicembre 2017 era passata la legge sul biotestamento e Pino Pelizzaro aveva commentato: «Questa è una legge che ci libera dalla disperazione. Adesso potrò finalmente lasciarla andare». E fino all’ultimo ha sperato che l’interpretazione favorevole della legge sul biotestamento arrivasse in tempo a sciogliere l’angoscia di padre, ma non è stato così. Elisa, che aveva resistito anche al Coronavirus, improvvisamente ieri mattina ha deciso che era arrivato il momento di morire.

DISPERAZIONE

Del caso di Elisa il Gazzettino aveva scritto tre anni fa raccontando la storia di un padre disperato che vedeva gli anni passare inesorabili e non voleva lasciare sola la figlia che era in stato vegetativo irreversibile da 12 anni, da quando cioè, all’età di 34 anni, aveva fatto un incidente all’uscita dell’autostrada Padova-Mestre. Elisa aveva battuto la testa sul montante dell’auto guidata dal fidanzato – che per la disperazione si era tolto la vita – ed era entrata in coma. Un coma irreversibile durato fino a ieri mattina, quando Elisa Pelizzaro si è spenta.

Maurizio Dianese

