MESTRE - Coin è ripartito ieri con un'inaugurazione affollata al Centro Le Barche. Il luogo che ha scritto la storia di Mestre dal 1964 si è svelato al pubblico dopo i lavori che hanno interessato piano terra, primo e secondo piano, inserendosi in un piano strategico di rilancio. Il progetto di riqualificazione è stato voluto dalla proprietà Commerz Real Investment e dalla nuova società di gestione Stilo Retail, che fa parte del gruppo Percassi, specializzato in progetti di sviluppo retail, tra i quali Oriocenter a Bergamo, il centro commerciale più grande d'Italia. «Vedere questo restauro ha affermato l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga - dà respiro a quello che era il cuore pulsante della città. Oggi rinasce un centro commerciale, e una struttura che investe è un messaggio per il suo rilancio». Sulla riqualificazione del Centro in un percorso a tappe si è soffermato l'assessore Simone Venturini. «Qui c'è un importante realtà - ha dichiarato - che ha creduto nell'acquisizione di questo centro, e un gruppo specializzato come Percassi che ha rifatto i lavori per aumentare l'attrattività: un segnale positivo da enfatizzare».

Al piano terra è presente l'area dedicata a innovazione ed esperienzialità, che mette insieme più contenuti commerciali trasversali al mondo del fashion, elettronica, cibo, turismo, salute accanto alle normali categorie merceologiche presenti, tra cui la profumeria con nuove linee di prodotti. Il primo piano è dedicato alle proposte donna e uomo, con un mix ricco di marchi come Armani Exchange, Chiara Ferragni, CK Jeans, Fred Perry, Lacoste, Sisley, e molti altri. Il secondo piano è dedicato al mondo bambini e alla decorazione della casa, con le proposte di Coincasa. L'assortimento spazia dalle profumazioni ed esperienze sensoriali al design d'interni. Presenti all'inaugurazione rappresentanti della Municipalità, associazioni di categoria, imprenditori. «Vedo la conferma della simbiosi tra Coin e Mestre - ha affermato Giovanni Pace, nuovo direttore Retail di Coin - una città che ha bisogno di trasformazione. Cerchiamo di alzare il livello del centro per farlo diventare un punto di riferimento, e stiamo lavorando perché la prossima primavera entrino ancora nuove aziende».