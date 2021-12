Mestre, coda chilometrica per il tampone di Natale: fino a 3 ore di attesa

MESTRE - Traffico in tilt a Mestre per la corsa ai tamponi anti covid. A poche ore del Natale, centinaia di persone si sono messe in fila in auto per il test in modalità Drive (restando seduti a bordo) a piazzale Giustiniani. Sin dalle prime ore del mattino si è creata una coda chilometrica che che è arrivata a bloccare la circolazione anche in via San Damiano e Santa Chiara, nel quartiere Cipressina, sul Terraglio, una delle principali arterie della città, e fin oltre la rotonda verso l'uscita Castellana della tangenziale. Sul posto la Polizia locale, con tre pattuglie, per garantire il deflusso dei veicoli verso il centro, dei mezzi del trasporto pubblico e di soccorso. Le auto sono incolonnate a motore spento. L'attesa supera le 3 ore. A quanto viene riferito in loco, una delle due linee di accesso per eseguire i test sarebbe stata chiusa all'ora di pranzo per indisponibilità del personale. Situazione identica anche al punto tamponi dell'ospedale di Dolo con code fin dalla rotonda dei campi sportivi.