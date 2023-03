Mestre città dei bambini all'M9: 5 giorni di giochi, fumetti, fantascienza e la mostra di ​Massimo Dall’Oglio

MESTRE - Cinque giorni dedicati al fumetto e al gioco, aggregando giovani partecipanti intorno ai temi della scienza e della fantascienza attraverso laboratori con autori ed artisti della “nona arte”. È questo l'obiettivo della seconda edizione di “Mestre, città dei bambini e dei ragazzi”, un’iniziativa congiunta di M9 – Museo del ’900 e VeneziaComix, associazione culturale che dal 2006 si occupa della promozione della cultura del fumetto, in programma da mercoledì 29 marzo a domenica 2 aprile. Una collaborazione, quella fra M9 e VeneziaComix, nata nell’ambito di “Ritroviamoci in M9” lanciata a giugno e che risponde all’obiettivo del Museo di radicarsi sempre di più nel territorio per favorire la crescita dell’attività culturale della Città metropolitana.

Fiore all’occhiello della manifestazione la mostra dedicata a uno dei massimi esponenti del fumetto, Massimo Dall’Oglio, aperta lo scorso sabato 24 marzo e visitabile fino al 9 aprile al secondo piano di M9. Nella giornata di sabato 1 aprile, l’artista sarà presente ad un incontro all’Auditorium “Cesare De Michelis” assieme a Diego Bonesso, autore per Sergio Bonelli Editore di “Dragonero”, e al giornalista Massimo Tonizzo, che modererà la discussione.

Il programma

Durante la settimana, da mercoledì 29 a venerdì 31 marzo, si svolgeranno tre corsi: “Progetto Spazio” di Elena Pantaleoni sul tema dell’astronomia e sulle sue influenze nell’arte; “Spazio M(illenovecentonovanta)9” di Fabrizio Melodia per insegnare divertendo le tecniche di narrazione e sponsorizzare il gioco intelligente e “Hanafuda – Lost in Space” di Massimo Tonizzo, che porterà alla realizzazione di un inedito gioco di carte dall’ambientazione al disegno, alle regole. Nel fine settimana è previsto un raddoppiamento delle iniziative; oltre a sei laboratori dedicati ai più piccoli, dai 5 agli 11 anni, anche una grande “Ludoteca spaziale” allestita nel Chiostro di via Poerio - ad ingresso libero - ed organizzata da VeneziaComix ed M9 in collaborazione con l’associazione Tana dei Goblin: due giornate, sabato 1 e domenica 2 aprile, interamente dedicate al mondo dello spazio e del fumetto in cui provare una scelta di oltre 100 giochi, grazie alla presenza di tavoli e dimostratori.