Incidente tra due auto, traffico bloccato in via Miranese

MESTRE - Incidente tra due auto, via Miranese bloccata. Uno scontro, davanti al supermercato In's di Chirignago, in cui, fortunatamente, nessuno è rimasto gravemente ferito. La viabilità dell'arteria mestrina, però, è stata messa a dura prova perché i due mezzi coinvolti sono finiti in mezzo alla carreggiata. Sul posto la polizia locale sta rilevando il sinistro e cercando di deviare i veicoli su strade alternative, dato anche l'orario di punta. Code e incolonnamenti sia in direzione Venezia, sia verso Spinea. Da Spinea Miranese chiusa e deviazione per via Asseggiano. © RIPRODUZIONE RISERVATA