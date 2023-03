MESTRE - La causa di un diverbio finito in scazzottata da strada tra un pedone e un automobilista - ieri mattina verso le 11 in Corso del Popolo - sarebbe stata un investimento rischiato: il pedone che stava attraversando sulle strisce, si sarebbe spaventato per un'auto che non aveva rispettato il rosso del semaforo. Il pedone si era visto l'auto venire incontro e aveva perso l'equilibrio, rischiando di cadere a terra.

Scazzottata in strada

Ne era nato un diverbio con il pedone a insultare l'automobilista per poi colpirlo con un pugno non appena l'uomo era sceso dalla sua macchina. Per il colpo l'automobilista era caduto a terra sbattendo la testa sull'asfalto, senza però perdere mai conoscenza fino all'arrivo dell'ambulanza che l'ha portato in Pronto soccorso per una serie di accertamenti medici.

Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale che hanno preso in esame i filmati delle telecamere di zona con l'obiettivo di sovrapporli alle testimonianze di chi aveva assistito alla scena. Il mancato investimento - e scazzottata annessa - ha causato una coda di automobili in Corso del Popolo, risolta in poco dagli agenti della polizia locale. Una giornata di lavoro intenso quella di ieri per i vigili urbani sul fronte del traffico. La mattinata si era aperta con due tamponamenti in tangenziale che, se non erano stati rilevanti per gravità, avevano ingessato il traffico. Uno, il primo, avvenuto tra due auto all'incrocio con via Miranese e un altro alla Carbonifera tra un furgoncino che stava svoltando in una via laterale e un'auto che l'ha preso da dietro.