MESTRE - Di case pubbliche da mettere a posto ce n’è una marea: circa un centinaio solo al Rione Pertini dove, lunedì sera, è stata sventata un’altra occupazione abusiva grazie all’intervento degli abitanti. «Ma c’è anche la partita delle assegnazioni future che non è affatto semplice, perché la recente sentenza della Corte costituzionale ha fatto saltare la graduatoria. Noi stessi, come Ater Venezia - spiega il presidente Fabio Nordio - stiamo attendendo indicazioni su come procedere».

I RESTAURI

L’Ater, al Pertini, è proprietaria di 150 appartamenti di cui 32 sono sfitti, cioè circa la metà rispetto a quelli vuoti di proprietà del Comune di Venezia, ma comunque un 20 per cento sul totale di 150. Case che non possono essere nuovamente assegnate se prima non vengono messe a posto. «Di questi 32 alloggi sfitti - Nordio non nasconde i numeri - è in corso il riatto per un paio, mentre per gli altri procederemo man mano che arrivano i finanziamenti. Noi abbiamo un patrimonio che si estende in tutta la provincia, e su questa distribuiamo le risorse disponibili».

Insula, invece, è il “braccio operativo” di Ca’ Farsetti per le case comunali. «Abbiamo già attivato, assieme al Comune di Venezia, un piano di recupero che riguarda tutti gli appartamenti di proprietà comunale nel Rione Pertini e dell'intera città - spiega il presidente di Insula Fabio Raschillà -. Nello specifico per il 2024 sono già a bilancio, e quindi spendibili, un milione 150mila euro per la sistemazione di un primo blocco di 33 appartamenti, i cui progetti sono in fase avanzata, già depositati in Comune per partire in celerità con la gara e l'avvio dei cantieri. Riguardo gli altri appartamenti del Rione, che sono inclusi in un piano di messa in sicurezza in vista di futuri interventi, altre tranche di finanziamenti sono previste per il 2025 e 2026, per arrivare così alla completa sistemazione di tutte le abitazioni e alla consegna agli aventi diritto secondo bandi e graduatorie».

LE ASSEGNAZIONI

Ma, su questo fronte, dall’Ater sono preoccupati. «La situazione è estremamente complicata - riprende Nordio -. Se sui contratti firmati prima della sentenza della Corte non c'è problema, sulle graduatorie definitive passate dalla Commissione alloggi attendiamo indicazioni dalla Regione su come procedere». La sentenza n.67 del 22 aprile scorso ha infatti dichiarato incostituzionale il requisito di residenza quinquennale nel territorio regionale previsto dalla Legge regionale del Veneto n.39 del 2017 per accedere alle graduatorie per l’edilizia residenziale pubblica, vicenda partita nel 2022, quando il Comune di Venezia pubblicò un bando contenente questo requisito. «Personalmente sono d'accordo con il Governatore Zaia sul fatto che questo sia un criterio giusto per premiare chi si stabilizza e lavora, partecipando così allo sviluppo del territorio. Ora, se uno sbarca e fa domanda di una casa, avrebbe perfino punteggi superiori di chi è in Italia da anni - mette in guardia Nordio -. Di fatto, oggi come oggi, non vorremmo trovarci nella situazione di fare assegnazioni e poi di dover tornare indietro perché la graduatoria non è più valida».

LA PROTESTA DEL PERTINI

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai cittadini del Rione Pertini che, sentinelle sul territorio, non si sono girati dall'altra parte, ma con senso civico hanno attivamente contribuito ad evitare l'ennesima occupazione abusiva collaborando con le forze dell'ordine» commenta intanto Fabio Raschillà a proposito della vicenda delle case comunali sfitte di via Gavagnin, ora murate per evitare altri tentativi di occupazione. Più cauto, invece, il presidente dell’Ater di Venezia: «In questo episodio c’era una famigliola che voleva occupare una casa. È andata bene, ma certe cose vanno lasciate fare alle forze dell’ordine perché non è il caso di rischiare. Quello che i cittadini hanno fatto è sicuramente positivo, ma noi, in un recente incontro anche con Prefettura, Questura e Comune, avevamo dato la disponibilità a mettere a disposizione dei vigilantes per controllare meglio il territorio. Guardie private che avrebbero una funzione di deterrenza nei confronti degli abusivi o altro, ma che comunque non interverrebbero direttamente chiamando sempre polizia, carabinieri e polizia locale. Ho letto che per i cittadini del Pertini i vigilantes non servirebbero... La nostra era una proposta: non porto una bottiglia di vino a casa di un astemio. Se è questo che vogliono, per noi è una spesa in meno».