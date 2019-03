Prestazioni sessuali pagate anche 500 euro: scoperte due case a luci rosse

MESTRE - Gestiva un giro di prostituzione con prestazioni sessuali che potevano arrivare anche a 500 euro e con decine di ragazze sfruttate e attirate in Italia con la promessa di una vita migliore, che dovevano essere disposte a tutto. Per questo, i carabinieri hanno arrestato una 52enne cinese, Lizi Wang, rintracciata a Reggio Emilia: per lei sono scattati i domiciliari, così come altre due connazionali di 42 e 33 anni, fermate dai militari di Mestre, che hanno condotto le indagini, sono state sottoposte all'obbligo di dimora e di firma. Sono tutte accusate di sfruttamento della prostituzione.



Il centro dell'organizzazione era tra il Veneto e le Marche, da Mestre a Macerata fino a Jesi dove c'erano le case a luci rosse. Le indagini sono durate tre anni e si sono sviluppate monitorando gli annunci di sesso a pagamento sul web. E la modalità con cui i clienti, provenienti anche da fuori Italia, stipulavano prestazioni prevedevano anche escamotage tecnologici: codici identificativi inviati via telefono e istruzioni ben precise sul luogo.

