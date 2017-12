Baby gang picchia e estorce denaro a un 22enne, bloccati in tre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Gli avevanoe poi lo. «Se vuoi i tuoi documenti devi darci soldi» dicevano i bulli che erano riusciti così ad estorcergli un bel po' di denaro. Finché il giovane, un 22enne di Mestre, non ce l'ha più fatta e ha chiesto aiuto ai carabinieri. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Mestre, si sono recati sotto copertura ad un ennesimo incontro per la consegna di denaro e alla fine hanno sgominato laarrestando un moldavo 18enne, Bujac Vasile, residente da tempo a Stra, che aveva messo in piedi l'estorsione e denunciato due suoi “compari” di Dolo, che lo supportavano nell’azione ricattatoria. L'unica colpa del 22enne è quella di essersi rifiutato a partecipare ad attività illecite della giovane banda. Così hanno iniziato a chiedergli denaro, prima poche centinaia di euro che poi sono diventate 2000 euro. I carabinieri all'ennesimo appuntamento, mercoledì al centro commeciale Auchan, hanno attivato un dispositivo di pedinamento a distanza ravvicinata, al fine di garantire l’incolumità fisica del ricattato, fino all’appuntamento per la consegna di 1000 euro. Al passaggio del denaro sono entrati in azione bloccando i tre giovani estorsori.