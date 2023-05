Mestre. San Giuliano, il terminal è già realtà invaso da decine di camper "abusivi"

MESTRE - Prove tecniche di primo terminal, solo che è nato spontaneo, senza regole e ben prima che l'Amministrazione Brugnaro abbia potuto allestirlo e organizzarlo. È quello di San Giuliano che sta crescendo e si sta sviluppando in maniera un po' selvaggia. È il primo dei cinque che l'assessorato alla Mobilità vuole far nascere in alternativa a piazzale Roma e al Tronchetto, ossia Fusina, Pili, Tessera, Montiron e, appunto, San Giuliano. In questi giorni di ponte del Primo Maggio, ma è lo stesso in tutti i fine settimana, anzi quando c'è il sole funziona ancora di più, la via San Giuliano fino alla punta viene assediata da decine di camper i cui padroni parcheggiano gratuitamente ai lati della strada e non ci pensano nemmeno di andare nell'area sosta della Porta Gialla perché lì si paga. Anche quella, ad ogni modo, è bella piena ma i posti non sono quasi mai esauriti, appunto perché si paga. La meta finale dei camperisti, naturalmente, è Venezia: chi proprio non vuol spendere un centesimo, ci va a piedi o in bicicletta, per la ciclabile del ponte della Libertà, gli altri prendono il motoscafo a punta San Giuliano, o il tram oppure il bus. Ai camperisti si aggiungono quelli che arrivano in auto e la lasciano nel parcheggio del Porta Gialla o dove trovano lungo via San Giuliano intasandola assieme ai camper, cosa che, per le macchine, avviene anche durante la settimana e crea non pochi disagi alle attività economiche della zona, in particolare ai trasportatori di merci verso Venezia, e alle attività sportive della punta. Evidentemente anche i turisti si sono accorti del potenziale di San Giuliano quale terminal intermodale. Il fatto è che l'Amministrazione Brugnaro lo vuole destinare, assieme agli altri quattro, principalmente ai residenti. Come ha spiegato l'assessore alla Mobilità, Renato Boraso, entro qualche settimana lo studio De Stavola consegnerà al Comune tre proposte su come attrezzare i terminal di San Giuliano e dei Pili, «e poi valuteremo la soluzione migliore. Teniamo conto che San Giuliano ha già il parcheggio Porta Gialla e una linea di navigazione che spesso fa servizio per le partite di calcio e va strutturata e intestata su San Giobbe». Meglio che il Comune si muova se non vuole essere superato dagli eventi.