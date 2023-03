MESTRE - Cadoro aprirà un supermercato di 2500 metri quadrati, anzi 2499, e non di 4500 metri quadrati. Il nuovo centro commerciale che realizzerà in viale San Marco a poche decine di metri da dove ha lo storico punto di vendita sotto all'ex cinema San Marco, sarà insomma una struttura di medie dimensioni e non un mostruoso iper come temevano i residenti del Villaggio San Marco, che si stanno opponendo al progetto della torre residenziale e commerciale alta 60 metri e larga 23 per lato, secondo i quali avrebbe fagocitato e fatto fallire tutte le altre attività commerciali della zona. L'azienda con sede principale nel centro logistico e direzionale di Quarto d'Altino lo ha comunicato aggiungendo che per gestire la nuova struttura di vendita creerà nuovi posti di lavoro.

OCCUPAZIONE

E in questo modo ha smentito anche la seconda critica del comitato di cittadini che, contro il nuovo edificio fuori misura rispetto alle costruzioni del quartiere, sta preparando anche un ricorso al Tar: il loro timore è che un nuovo moderno supermercato provochi la chiusura di altri vicini come, ad esempio, il Cadoro di via Torino e lo spostamento del personale in viale San Marco. L'Azienda, invece, afferma che il nuovo spazio, oltre ad essere «accogliente, efficiente e sostenibile dal punto di vista ambientale, creerà nuovi posti di lavoro. Questo di Viale San Marco è un investimento che Cadoro ha voluto per ribadire il forte legame con la città che l'ha vista nascere e crescere. Partecipare al percorso di riqualificazione urbanistica e di rilancio commerciale del territorio è uno dei modi per dimostrare la nostra responsabilità sociale». E a proposito di nascita, il primo Cadoro venne aperto nel 1964 proprio in viale San Marco: «Da quel primo supermercato siamo cresciuti con 24 punti vendita e quasi 1000 collaboratori diretti o indiretti tra Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, con una forte attenzione al territorio dove operiamo. Un'azienda che resta a conduzione familiare, ma gestita da esperti professionisti».

SPAZI

Dopo 60 anni, dunque, Cadoro riparte da viale San Marco confermando l'impegno formalizzato con la società Genuine, che costruirà la torre, per l'acquisto del comparto a destinazione commerciale: 4500 metri quadrati dei quali 2499 per la vendita e gli altri 2000 per magazzini del supermercato: «Avremo una attenzione doppia: verso i clienti, soprattutto quelli storici, con il miglioramento della proposta commerciale, puntando su freschi e freschissimi, e verso l'ambiente, con una struttura più sostenibile energeticamente. Quella di Cadoro, pertanto, sarà l'unica attività commerciale che sarà presente nella nuova area, essendo già perfettamente inserita ed integrata con il tessuto delle attività del circondario».