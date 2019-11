Botte fra mamme davanti a scuola: il perché nella chat WhatsApp

di Filomena Spolaor

MESTRE - Saranno anche comodi, ma a volte sfuggono di mano. Neibasta che uno alzi un po' i toni e si scatena il finimondo, arrivando perfino allacome quella accaduta mercoledì pomeriggio fuori dall'asilo di via Sforza, alla. E se il giorno dopo, di nuovo fuori dai cancelli per andare a prendere i bimbi, i genitori condannano l'uso della violenza e gli insulti nel gruppo WhatsApp, non sembra affatto tornata la pace tra le due mamme arrivate alle mani : per difendersi dalla denuncia della 31enne finita in ospedale con qualche contusione (ma subito dimessa), la giovane italo-cubana tira fuori la chat che ha scatenato la zuffa. Nel gruppo WhatsApp si legge che qualche giorno prima la mestrina («ma originaria di Napoli», precisa la cubana) aveva chiesto se poteva avere una risposta in merito a una cosa che aveva scritto, ma la cubana aveva risposto che era al lavoro. In un messaggio successivo, inviato alle 10.06 la prima scrive: Certo! Se chiedo io rispondi in questo modo poco cortese! Se chiede qualche altra mamma qui presente nel gruppo sei disponibile. Comunque va