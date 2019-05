«Sei troppo emancipata per l'Islam». Botte e insulti alla moglie di 32 anni

di Monica Andolfatto

MESTRE -perchérispetto ai dettami dell'Islam. L'incubo è finito quando ha avuto il coraggio di chiamare la polizia, terrorizzata al pensiero che potesse picchiare anche la loro bambina. Dall'altro ierisono al sicuro in una struttura protetta collegata al Centro antiviolenza di Mestre. Due le Volanti che mercoledì mattina, attorno alle 8, sono intervenute in un'abitazione di via Calabria a Mestre, dove risiede una famiglia di origini marocchine. Ed era la prima volta: agli atti infatti non risultava alcun precedente in quel civico, né tanto meno l'inserimento delle generalità dei componenti nel cosiddetto protocollo Eva, la banca dati che registra gli episodi di maltrattamenti fra le mura domestiche, in maniera da accendere un