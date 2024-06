MESTRE - Era avvolto in una coperta, disteso sotto il portico di via Carducci, circondato da cartoni di vino, anche sabato mattina. Come ogni giorno i passanti e chi va al supermercato In’s lo notano, lui a volte borbotta ma non si alza dal giaciglio. L’uomo è un clochard che da almeno un anno, come segnala Orietta Trovò, responsabile del Pub Lee Cooper's di via Verdi, vive sulla strada. «Spesso parcheggio l’auto sulle strisce blu – racconta la donna -, davanti al supermercato dove soggiorna il clochard. Vado a prendere la macchina anche all’una o alle due di notte e lo vedo che dorme». La donna non torna mai all'auto da sola, ma insieme al compagno che lavora con lei. «Una sera, appena abbiamo acceso la macchina - afferma la donna –, quel clochard si è arrabbiato, dicendo che stava dormendo e ci ha insultati».

BIVACCHI

Anche le cassiere del supermercato In’s e le commesse di Tigotà, il market di fronte, testimoniano la difficoltà nel gestire la presenza dei senza dimora nella zona. Di notte spesso si vede un altro uomo dormire sotto il portico, sulla vetrina dell’ottico in piazzale Donatori di sangue oppure in via Querini, in via Felisati e all’interno degli sportelli bancari in Corso del Popolo. E ieri, verso le 13, i passanti in Galleria Teatro Vecchio hanno notato un uomo sui 40 anni disteso davanti alla porta di Assicurazioni Generali. «Mangia, dorme, non sembra violento, ma sbuffa e grida – prosegue Orietta Trovò tornando al caso di via Carducci - Un giorno mio padre è salito in macchina e il clochard imitava con le mani il movimento dei tergicristalli, impedendogli di fare manovra e bloccando il movimento della vettura. Il portico è sempre bagnato – aggiunge la donna - sporco di vino e cartoni di vino, ma abbiamo visto anche chiazze di sangue. Molte persone anziane fanno la spesa, sono preoccupate che l'uomo sia malato e si sentono in difficoltà, circondate da tutto questo degrado».

L’assessora alla sicurezza Elisabetta Pesce dichiara di essere intervenuta più volte con la Polizia locale. «Staziona lì - spiega - è sempre lui ed è un clochard di nazionalità straniera. Purtroppo non possiamo arrestarlo, perché non commette reato. Lo facciamo alzare, attraversa la strada e poi ritorna nel portico quando la polizia va via. Coinvolgeremo i Servizi sociali, come ho fatto in altre occasioni, ma il problema è che i clochard spesso rifiutano qualcuno che si prenda cura di loro. Andrò personalmente a incontrare la responsabile del locale».

VIA MANIN

E intanto da via Manin è partita una diffida rivolta al prefetto Darco Pellos e al sindaco Luigi Brugnaro, firmata dagli avvocati Giovanni Maturi e Antonio Villovich per conto di alcuni residenti del Condominio Manin. Il degrado qui è di tutt’altro tipo, per “le immissioni rumorose provenienti dai numerosi bar e pub, e dalla clientela che si affolla all’esterno”. «Le iniziative assunte dall’Amministrazione comunale, periodicamente sollecitata dai malcapitati residenti, non hanno risolto in alcun modo la problematica, che si ripropone puntualmente ogni fine settimana» si legge nell’esposto. Che conclude: «Gli scriventi difensori assegnano alle Amministrazioni un termine di 15 giorni per porre in essere ogni iniziativa volta a risolvere le problematiche sopra evidenziate. Diversamente, avendone già mandato dai clienti, saremo costretti ad attivarci nelle sedi più opportune al fine di tutelare i diritti e gli interessi dei nostri assistiti, fatta salva ogni iniziativa risarcitoria».