MESTRE - Si è spento a 63 anni nel giorno di Pasqua, dopo la lotta contro la malattia, Beniamino Ponte, docente di Storia dell'Arte del liceo Marco Polo. Un uomo mite, benvoluto dai suoi studenti, con cui anche la dirigente scolastica aveva instaurato un bel rapporto: «Era una persona discreta, professionalmente brava, so che sia docenti che ragazzi gli volevano molto bene, gli hanno scritto durante la malattia perché me l'ha detto lui», racconta la preside Maria Rosaria Cesari. Nonostante le difficoltà, Ponte non ha mai mollato: «Mi chiamava, lo chiamavo, mi ha colpito il fatto che guardasse sempre avanti. Mi diceva "quando rientro facciamo questo, quell'altro", non aveva mai perso la voglia di programmare il futuro. L'ultima volta che ci siamo sentiti era rammaricato per non aver potuto visitare una mostra ad Amsterdam». Da quel momento i contatti tra dirigente e docente sono diventati più intensi: «Mi ha iniziato a parlare dei pittori della scuola veneziana e mi aveva promesso che mi avrebbe fatto da Cicerone per Venezia. Io, per contraccambiare, gli avevo detto che avrei fatto lo stesso nelle terre salentine, da cui vengo. Ci siamo lasciati con questo patto».

LE TESTIMONIANZE

A voler bene al docente sono stati anche i colleghi, che continuavano a sentirlo e sostenerlo: «Mi teneva aggiornata e mi ha detto che gli scrivevano per augurargli di tornare presto tra di loro». Cesari torna su chi era Ponte: «Una persona squisita, un vero uomo, un bravo professore, di grande dignità e anche se penso fosse pienamente consapevole della situazione in cui si trovava, sapeva tenere lo sguardo verso il futuro. Un grande insegnamento che lascia a me e a tutti noi».

La dirigente è venuta a conoscenza della scomparsa di Ponte martedì scorso, un momento che l'ha emozionata: «So che stava prendendo appuntamenti per quando sarebbe stato meglio. Ma aveva lasciato a una parente stretta alcuni bigliettini con i numeri di telefono e i nomi nel caso fosse mancato, persone che voleva fossero avvisate direttamente. Sapere che tra questi c'era anche un bigliettino con il mio nome e il numero di telefono privato, mi ha emozionata». Altro ricordo è affidato alla collega Margherita De Cunzo: «L'ho conosciuto prima come insegnante di sostegno, poi di arte, sua passione assieme ai viaggi. Mi manca. Era sempre disponibile, collaborativo, generoso e competente. Ha lavorato molto per l'inclusione e gli studenti se ne accorgevano. Un mese fa, quando sono andata a trovarlo, ci ha detto che la scuola gli mancava molto». Il liceo Marco Polo ha pubblicato una lettera di cordoglio sul proprio sito, in cui si legge: «Ha iniziato il suo servizio nella scuola con gli alunni con fragilità psico-fisiche, in particolare con coloro che erano privi del senso dell'udito e della parola. Ha saputo dare voce alle tante parole non dette e mai udite». I funerali saranno oggi alle 15 nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, alla Gazzera.