MESTRE - Sotto il cavalcavia operava una sorta di ostello abusivo per senzatetto. Lo gestiva un romeno. L'attività è stata scoperta casualmente dalla Polizia locale di Venezia, durante una campagna di sgombero dei numerosi bivacchi abusivi, che ha interessato rampa Rizzardi, rampa Cavalcavia, rampa Troso, via delle Macchine e rampa di via Fratelli Bandiera. Complessivamente sono stati rimossi una decina di giacigli e vario materiale da bivacco, compreso pentolame, vestiario, materiale per cucinare i cibi e suppellettili utilizzate come appoggi. È stato riempito un autocarro munito di braccio gru, fornito da Veritas, per circa 20 metri cubi di materiale. Lungo via delle Macchine, tra la Ferrovia e la rampa Commercio, è stata rimossa una tenda e abbondante materiale da bivacco (materassi e bancali in legno).



L'intervento più significativo è stato eseguito nell'area sottostante il cavalcavia che adduce a via Fratelli Bandiera, proprio di fronte alla Caserma della Guardia di Finanza, dove sono stati rimossi diversi materassi, in parte occultati sotto dei cartoni. Nello stesso luogo sono state anche trovate alcune decine di coperte che un cittadino romeno, che era sul posto, vendeva ai propri connazionali per trascorrere la notte.

