Cosa c'è dietro la baby gang di Mestre? Famiglie dove violenza e sopraffazione sono di casa

di Maurizio Dianese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - Il boss ha quasi 19 anni e vive ad Altobello. È figlio di una coppia mista, papà italiano e mamma sudamericana. È lui il capo della baby-gang che terrorizza la città colpito dal provvedimento del Questore che lo obbliga a restare in casa dalle dieci di sera e fino alla mattina dopo - denominata baby, ma in realtà composta da giovanotti che stanno quasi tutti per compiere i 18 anni. Abitano in centro storico a Venezia e ad Altobello, al Circus di Chirignago, ma anche in pieno centro a Mestre, sul Terraglio e a Favaro. Sono stranieri e italiani, qualcuno adottato, qualcuno nato qui da genitori misti. C'è qualche albanese, un kosovaro, tanti dell'Est Europa, ma c'è anche chi è mestrino da generazioni. Come dire che non c'è un elemento che li unifichi se non il fatto che nessuno di loro ruba per fame perchè tutti provengono da famiglie che non hanno problemi a mettere insieme il pranzo con la cena. Magari non navigano nell'oro, ma non sono in miseria. Però si tratta di nuclei familiari problematici. E vuol dire che in casa c'è spesso il padre che picchia la madre oppure il padre che ha fatto i bagagli e se n'è andato, ma