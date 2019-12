CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE - Baby gang e bulli a Mestre . Aveva tenuto in scacco un sedicenne per settimane. Prima l'avevaper un acquisto di marijuana a suo dire pagato non a sufficienza, poi lo avevaper restituirgli il portafoglio con i documenti, chiedendogli dell'altro denaro. Ci hanno pensato i carabinieri di Mira a mettere fino all'incubo del minore, organizzando una trappola per mettere nel sacco il suoAnche perché i militari della tenenza rivierasca lo stavano monitorando già da tempo. Enriko Pugliese, 18 anni, in passato ne aveva già combinata qualcuna di grossa. A settembre, per esempio, era stato scoperto dalla polizia per una rapina a un 17enne in piazzale Cialdini a Mestre. A Mira, invece, i carabinieri lo stavano pedinando da tempo perché convinti che vendesse marijuana ai minorenni.