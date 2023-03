Mestre. Cercasi Aki e Queen disperatamente, i due husky sono scomparsi da casa. «Mille euro di ricompensa per chi li trova»

MESTRE - Cercasi Aki e Queen disperatamente, maxi ricompensa da mille euro. La notte tra il 27 e il 28 febbraio due cagnoloni husky siberian, Aki e Queen, rispettivamente di 11 e 14 mesi, sono scomparsi da casa gettando nello sconforto il proprietario Elvir Sufaj, 32enne residente ad Asseggiano, Mestre.

«Dormono sempre nel recinto in giardino - spiega al Gazzettino Elvir, operaio della Fincantieri -. Quella mattina sono andato come sempre a salutarli e loro erano spariti nel nulla. La porta era chiusa, ma ho notato che avevano scavato un tunnel dal quale possono essere usciti».

Maxi ricompensa

Aki era già uscito una volta nello stesso modo, ma non si era allontanato ed era rientrato subito in casa. Per Queen invece è la prima volta lontana da casa. I due cagnoloni, «marito e moglie», potrebbero essere usciti per giocare insieme. Ma ora il proprietario è molto preoccupato e lancia un appello: «Offro mille euro a chi li riporta a casa».

Entrambi i cani hanno il microchip, il maschio ha anche la targhetta con nome e indirizzo di casa. Ecco il numero di telefono del proprietario per le segnalazioni: 3895583697. Via Jacopone da Todi 34. Asseggiano, Mestre.