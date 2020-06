Fanno controlli anti Covid e arrestano uno spacciatore vicino alla stazione di Mestre

Ricercato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia nei pressi della stazione di Venezia-Mestre. Durante gli straordinari controlli anticovid, nei pressi del cavalcavia della stazione di Mestre, la squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polfer, in collaborazione con il personale della Sezione Polizia Ferroviaria di Mestre, ha arrestato un marocchino che, dagli accertamenti è risultato destinatario di un ordine di carcerazione di tre anni, un mese e 26 giorni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA