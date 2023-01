Secondo colpo all'Amburgheria di Mestre, il titolare: "Non vorrei dover dormire nel mio locale"

Videointervista di Monica Andolfatto

MESTRE - Due spaccate in due notti di fila (VIDEO), è successo all'Amburgheria di via Terraglio. Un dispetto, una vendetta per la denuncia presentata, questa l'impressione del titolare Salvatore Galante: «Non so cosa pensare, possiamo capire il primo furto nel quale hanno portato via il fondo cassa», nel secondo difatti il ladro non è neppure entrato nel locale. Un appello alle forze dell'ordine perché ascoltino di più i commercianti, che si sentono sotto assedio, basti pensare che nella stessa nottata si sono verificati altri due colpi. Paura, stress, danno economico qualora il locale debba rimanere chiuso, tutto questo pesa, e Galante comincia a pensare di tutelare da solo il locale: dormendo all'interno durante la notte, «che è la cosa più sbagliata da fare», ricorda a se stesso.