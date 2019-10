MESTRE - Allarme bomba oggi poco prima delle 10 per una valigia sospetta sul marciapiedi in via Bissuola angolo via Vespucci. Strada chiusa e artificieri dei Carabinieri e Vigili del fuoco sul posto sul posto. Fermi i mezzi Actv.

Alle 11 la valigia, che era vuota, è stata fatta brillare. La circolazione è ripresa ora normalmente.