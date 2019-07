​Agguato a esponenti di Forza Nuova: denunciati 13 attivisti del Rivolta di Marghera

VENEZIA - Esponenti del centro sociale Rivolta di Marghera, in tutto 13 di età compresa tra i 20 e i 35 anni, sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria dai Carabinieri per un'aggressione compiuta ai danni di esponenti di "Forza nuova".



La vicenda risale al 22 gennaio scorso quando simpatizzanti di "Forza nuova" avevano inscenato una "Passeggiata anti degrado" a Mestre, passando nei pressi della centrale Piazza Ferretto. Dalla visione delle telecamere di sorveglianza i militari sono riusciti a dare un volto ed un nome agli aggressori dopo una meticolosa indagine coordinata dalla Procura lagunare. Dalle riprese è emerso che gli aggressori, dopo aver pedinato i simpatizzanti di "Forza nuova" gli hanno teso un agguato colpendoli con calci, pugni e bastoni. Per l'aggressione tre vittime hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere per contusioni multiple e ferite varie.

