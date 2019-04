Prenotazioni cancellate e viaggi già pagati all'agenzia online tutti spariti

di Fulvio Fenzo

MESTRE - Non dev’essere piacevole ritrovarsi a San Pietroburgo, recarsi nell’e trovarsi con la. Oppure non aver ancora rivisto i 2.240 euro spesi per una vacanza a 4 stelle a Gran Canaria, cancellata a pochi giorni di partenza con una semplice e-mail e senza altre giustificazioni né promesse di rimborso. E tutto per quelle, un motore di ricerca come tanti altri che trova (anzi, trovava) le migliori offerte per viaggi e soggiorni in Italia e nel resto del mondo, questo però con sede a, in viale Ancona 53, per il quale ora la Sezione fallimentare del Tribunale di Venezia ha aperto la procedura di concordato preventivo per evitare il crac totale di una società che, solo due anni fa, fatturava oltre 50 milioni di euro.