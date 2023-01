Mestre. Accusa di truffa, i carabinieri arrestano un veneziano

MESTRE - I carabinieri della Stazione di Mestre hanno arrestato un cittadino italiano, già colpito da pena detentiva, ammesso però al beneficio della sospensione. Il nuovo arresto è stato ordinato dal Tribunale di Perugia, che ha disposto l'accompagnamento in carcere per l'accusa di truffa, dovendo scontare sei mesi di reclusione.

Ai carabinieri è giunta l’ordinanza emessa dal tribunale perugino per la cattura dell’uomo veneziano, ma di fatto senza fissa dimora e il ripristino della detenzione in carcere è stata eseguita questa mattina non appena individuato l'uomo. L’italiano è stato quindi accompagnato in carcere a Venezia.