Paura a Mestre, accoltellamento alle 4 del mattino nei giardini di via Piave: giovane ricoverato in ospedale

MESTRE - Accoltellamento alle 4 del mattino ai giardinetti: giovane ricoverato in ospedale. Paura stamane, venerdì 3 marzo, a Mestre. Intorno alle 4 del mattino c'è stato l'ennesimo accoltellamento nei giardini di via Piave. Protagonisti due ragazzi africani sotto i 30 anni, un romeno e un nigeriano.

Il ragazzo nigeriano, YG, 28 anni ha ricevuto diverse coltellate ed è stato ricoverato in ospedale. Il 28enne, ferito alla mano e all'avambraccio, è stato curato e già dimesso. Dovrà tornare in ospedale per un intervento di chirurgia plastica. Entrambi i ragazzi sono stati denunciati a piede libero. (foto di Claudio Peris)