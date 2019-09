In tre giorni 600 messaggi alla ex: arrestato stalker 24enne

di Gianluca Amadori

Quattro anni fa, coinvolto in un primo procedimento per stalking, era stato costretto a frequentare un corso di recupero per uomini che maltrattano e perseguitano le partner, ma le lezioni frequentate evidentemente non sono servite a molto: un 24enne di Favaro Veneto è stato arrestato sabato notte dai carabinieri di Dolo mentre si stava recando a Pianiga, nell'abitazione della ex fidanzata, originaria di Padova, che aveva deciso di troncare la relazione avviata pochi mesi prima. Il giovane, che non si rassegnava ad accettare la sua...