Coldiretti Veneto, a Venezia la prima presidente donna: Tiziana Favaretto di Meolo eletta dall'assemblea dei dirigenti

VENEZIA - Tiziana Favaretto, 55 anni, di Meolo, è la prima presidente donna di un'associazione

provinciale di Coldiretti in Veneto, quella di Venezia. L'elezione è avvenuta stamani nell'assemblea dei dirigenti a Rio

San Martino di Scorzè. Titolare dell'agriturismo «Ai Laghetti», Favaretto proviene da una famiglia che da generazioni si occupa di agricoltura.

Il suo agriturismo, inaugurato nel 1995, è tra i primi nati in provincia di Venezia. È la prima presidente di Terranostra Venezia, l'associazione di Coldiretti che rappresenta le aziende agrituristiche, ed è anche tra le prime che si sono specializzate nella didattica in agricoltura, entrando a far parte dell'albo delle fattorie didattiche del Veneto nel 2003. Ha guidato le imprenditrici agricole veneziane Donne Impresa Venezia dal 2008 al 2018, ed è stata membro del Comitato imprenditoriale femminile alla Camera di Commercio.