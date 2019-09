Caos nella scuole per il pasto: «Hai il panino? Fuori dalla mensa»

di Melody Fusaro

MESTRE - Le norme si contraddicono tra loro: se da una parte è proibito mandare i bambini a casa durante l’ora della mensa o farli stare in classe da soli, dall’altra, come ha da poco stabilito Ames, i dirigenti scolastici hanno il divieto di concedere l’utilizzo dei locali di refezione agli alunni che si portano il cibo da casa. Nelle scuole veneziane l’orario del pranzo è diventato un caos e, a pochi giorni dall’avvio del tempo pieno, alcuni presidi si sono quindi riuniti e hanno richiesto un incontro urgente al Comune di Venezia, l’assessore Paolo Romor, Ames, l’ufficio scolastico territoriale e l’Ulss 3 per affrontare l’argomento.