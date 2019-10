di Alvise Sperandio

Il Patriarcato pensa di spostare Ca’ Letizia all’ex casa per migranti di via del Gaggian alla Cipressina. «Il patriarca si è innamorato di quel posto», confida un collaboratore mentre da via Querini, dove la mensa funziona da più di cinquant’anni e l’annuncio del trasferimento fa discutere, qualche volontario si dice preoccupato: «Molti di noi hanno una certa età, come faremo ad andare fino a lì? E siamo sicuri che quel luogo sia il più adatto a dare una risposta ai poveri?».