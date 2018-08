Mendicanti sporcaccioni e ubriachi tengono sotto scacco Rialto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - Dormono sotto il ponte di Rialto, defecano spesso nella vicina calle, il più delle volte sono ubriachi e si spogliano per il caldo, anche davanti alla chiesa di San Giacometo. I quattro mendicanti che chiedono l'elemosina assieme a un labrador nero sugli scalini del ponte di Rialto hanno esasperato i commercianti della zona, per l'odore e la situazione di degrado. Ogni mattina, gli esercenti chiamano i vigili urbani per mandarli via. E il balletto si ripete. Un residente nei giorni scorsi ha fatto protocollare una segnalazione in Comune, e chiamato le guardie zoofile. Anche i titolari dei banchetti in Pescheria sono provati dalla presenza di questi personaggi ritenuti molesti, che bivaccano, all'orario di pranzo, sopra i loro carretti.