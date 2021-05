VENEZIA Sempre più polemiche, sempre più tensione. E adesso spunta anche la rivelazione: Simon Levis Sullam, il docente di Ca' Foscari finito nell'occhio del ciclone per aver pubblicato sul suo profilo Facebook l'immagine del libro della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a testa in giù, a gennaio ha ricevuto un incarico ministeriale dall'allora ministra all'Istruzione, Lucia Azzolina per rivedere la didattica della storia nelle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati