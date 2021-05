VENEZIA - Il giorno dopo non è certo quello del silenzio attorno al post del ricercatore di Ca’ Foscari, Simon Levis Sullam, che su Facebook aveva pubblicato un’immagine del libro di Giorgia Meloni a testa in giù accompagnando l’immagine scattata alla Feltrinelli Express della stazione di Firenze con la frase «Nelle librerie Feltrinelli può capitare» per poi rispondere ad un commento con «Pazienza è temporaneo - solo un po’ di mal di testa!»....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati