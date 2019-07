Acqua di Melissa, la pozione dei padri Carmelitani che fa miracoli

di Paolo Navarro Dina

VENEZIA - l lavoro è certosino. E antico. Una bottiglietta, un tappo in metallo da avvitare; un'etichetta. E poi ancora una bottiglietta, un tappo di metallo e un'etichetta. Sembrerebbe quasi una delle scene indimenticabili di Tempi Moderni. Charlie Chaplin alle prese con la catena di montaggio. In questa storia, invece, del mitico Charlot, ci sono un sarcertdote, confratello della Congregazione del Carmelitani Scalzi e un dipendente in borghese a contratto part-time. In due, tra le mura di un magazzino alle porte di Borgo Roma a Verona, imbottigliano e sistemano i flaconi di un'essenza naturale, l'Acqua di Melissa. Un lavoro enorme, meccanico, ma secolare. Una tradizione di lavoro artigianle che si tramanda da secoli. È così che nasce un rimedio portentoso come raccomandava una pubblicità antelitteram. Una pozione terapeutica, quasi un elisir di lunga vita che usavano i nostri nonni di fronte agli acciacchi quotidiani: un mal di pancia; per combattere l'ansia; come azione sedativa e diuretica; soprattutto contro ogni sorta di infezione batterica e/o virale.