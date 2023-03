Posizionato il mega ponte da 160 tonnellate sulla Jesolana. Il tratto riaprirà per il ponte di Pasqua

PORTOGRUARO - Si è concluso questa mattina, martedì 21 marzo, il posizionamento del nuovo ponte sul canale Lugugnana lungo la Sp 42 “Jesolana” realizzato dalla Città metropolitana nel Comune di Portogruaro. Le operazioni sono iniziate alle 8 e si sono concluse attorno alle 11.30 secondo crono-programma e senza alcun intoppo.

Per posizionare il nuovo manufatto sono state utilizzate tre autogru, una da 500 e due da 100 tonnellate oltre a due SMFP (Self-propelled modular transporter) veicoli piattaforma con un'ampia serie di ruote utilizzati per il trasporto di oggetti voluminosi come grandi elementi di ponti, impianti di raffinazione del petrolio, motori e altri oggetti che sono troppo grandi o pesanti per i camion. La Sp 42 verrà riaperta al traffico i primi giorni di aprile per evitare disagi in vista del ponte pasquale.