VENEZIA - Da stamattina lo studio del dottor Salvatore Di Prisco, in calle del Squero a Castello, sarà chiuso ai pazienti perché il camice bianco non si è mai vaccinato contro il coronavirus. Lo ha deciso ieri la commissione valutatrice dell’Ulss 3 Serenissima che ha vagliato tutte le spiegazioni fornite dal medico di base veneziano all’Azienda sanitaria e non le ha considerate sufficienti e valide per motivare la sua scelta di non sottoporsi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati