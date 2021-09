CONCORDIA SAGITTARIA - Medico no vax sospeso, a Concordia Sagittaria va in scena la manifestazione di solidarietà. Oltre 50 persone, ieri sabato 4, si sono riunite davanti al municipio, nel centro storico di Concordia, per ribadire la loro vicinanza al dottor Andrea Gobbo, sospeso dall’azienda sanitaria del Veneto orientale per non essersi vaccinato.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati